Galatasaray - Antalyaspor maçı CANLI (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Son haftalardaki kötü gidişata dur demek isteyen sarı kırmızılılar, bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Galatasaray - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Floranus, Veysel, Naldo, Kudryashov, Güray, Doğukan, Fredy, Mukairu, Amilton.

G.SARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Galatasaray - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTECEK

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Takımının başında yer alamayan tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetiyor. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamıyor. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemiyor. Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamadı.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçında 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

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