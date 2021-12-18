GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Luka Jovic bombası! Görüşmeler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Sırp yıldız Luka Jovic'i kadrosuna katmak için İspanyol ekibi ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid formasını giyen dünyaca ünlü Sırp yıldızın transferi için resmen harekete geçti.
63 MİLYON EURO ÖDENDİ
Yönetimin, İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.
BU SEZON 1 GOL ATABİLDİ
Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.
JOVIC GELİRSE KİM GİDECEK?
Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'in takımda kalmasını istediği, bu nedenle Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.
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