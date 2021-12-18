GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Luka Jovic bombası! Görüşmeler başladı

JOVIC GELİRSE KİM GİDECEK?

Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak.