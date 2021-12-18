Galatasaray 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom Başakşehir'e takıldı! Hasret 6 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, turuncu-lacivertliler ise bu skorla yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Başakşehir'in golünü 20. dakikada Stefano Okaka kaydederken, G.Saray ise 88. dakikada Mostafa Mohamed'le karşılık verdi.

90+4. dakikada Leo Duarte çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 24 puana yükseldi. Başakşehir ise yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 29 puana yükseldi.

ASLAN 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de son 6 maçından galibiyetle ayrılamadı. G.Saray bu süreçte 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

BELÖZOĞLU'YLA 9 MAÇTA YENİLMEDİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaştıktan sonra 9 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler bu maçlardan 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 20'nci dakikada ceza sahası içinde topu alan Okaka, yaptığı röveşata vuruşla ağları sarstı: 0-1.



33'üncü dakikada Diagne'nin ceza yayı üzerinde topla buluştuktan sonra yaptığı vuruş kaleci Muhammed'de kaldı.



41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı auta gönderdi.



İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



55'inci dakikada Gulbrandsen pas arası yaparak topu kaptı ve hızlı çıktı. Ceza sahası çevresine kadar topu süren Gulbrandsen, pasını Mahmut Tekdemir'e aktardı. Mahmut Tekdemir'in ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşu auta gitti.



75'inci dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası yayının sol tarafından yaptığı vuruş kaleci İsmail Çipe'de kaldı.



76'ncı dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.



GOL! 88'inci dakikada Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda Mohamed'in yaptığı kafa vuruşu direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-1.



90+5'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nu hızlı atakta ceza sahası yayında düşüren Duarte, sarı kart gördü. Sonrasında topu havaya diken Duarte, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90+8'inci dakikada Cicaldau'nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruş, üstten auta gitti.



Müsabaka 1-1'lik eşitlikle son buldu.

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