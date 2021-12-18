18 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başakşehir maçında Mbaye Diagne sakatlanarak oyuna devam edemedi!

G.Saraylı yıldız sakatlandı! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırımzılılarda mücadelenin 63. dakikasında Mbaye Diagne sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 63. dakikasında Mbaye Diagne girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Senegalli forvetin yerine 65'te Mostafa Mohamed girdi.

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