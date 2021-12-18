18 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray - Başakşehir maçında faul beklentisi! Okaka ve Marcao...
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Konuk takım mücadelenin 20. dakikasında Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılar, bu gol öncesi Okaka'nın Marcao'ya faul yaptığı itirazında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı.
Konuk takım karşılaşmanın 20. dakikasında Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti.
Sarı kırmızılı oyuncular, bu gol öncesi Okaka'nın Marcao'ya faul yaptığı itirazında bulundu.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi