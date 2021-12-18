Galatasaray - Başakşehir maçında faul beklentisi! Okaka ve Marcao...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Konuk takım mücadelenin 20. dakikasında Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılar, bu gol öncesi Okaka'nın Marcao'ya faul yaptığı itirazında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Konuk takım karşılaşmanın 20. dakikasında Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılı oyuncular, bu gol öncesi Okaka'nın Marcao'ya faul yaptığı itirazında bulundu.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır

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