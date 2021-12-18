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GALATASARAY

Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş'ten Başakşehir maçı sonrası Zorbay Küçük'e sert sözler!

Necati Ateş’ten Başakşehir maçı sonrası Zorbay Küçük’e sert sözler!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Yardımcı Teknik Direktörü Necati Ateş açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ateş, "Hem 4. hakem, hem Zorbay! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Galatasaray Yardımcı Teknik Direktörü Necati Ateş açıklamalarda bulundu.

İŞTE NECATİ ATEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Rakipten daha çok pozisyona girdik. Pas yaptık. Şut attık. Her maçımız hemen hemen böyle. Oyun gücümüz çok iyi. Skoru arttıramadığımız için çoğu maç beraberliğe üzülüyoruz. İkinci yarı özellikle oyunu sürklase ettik ama golü atamadık."

"Hem 4. hakem, hem Zorbay! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor."

"Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz."

"Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde… Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."

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