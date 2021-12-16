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GALATASARAY

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Rezan Epözdemir ile ilgili açıklama!

G.Saray’dan Rezan Epözdemir ile ilgili açıklama!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Kulübü, istifa eden başkan vekili Rezan Epözdemir ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarının yer verildiği metinde Epözdemir'in dün tüm görevlerinden saygı duyduğu kişisel sebeplerle istifa ettiği kaydedildi. İşte o açıklama... (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir'in görevleri sona erse de yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi.

Elmas, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, Epözdemir'in dün tüm görevlerinden saygı duyduğu kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini kaydetti.

Rezan Epözdemir'e çalışmaları için teşekkür eden Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek, ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

G.Saray'da bir istifa daha! haberin devamı

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