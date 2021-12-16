Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü istifa etti!
Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in, düzenleyeceği toplantıda istifasını resmen açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Sarı kırmızılılarda Epözdemir'in ardından Genel Sekreter Köksal Ünlü de istifa etti. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yönetiminde bir istifa daha gerçekleşti. 15 Aralık günü sarı kırmızılıların başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa edeceği ifade edilirken, bir isim daha yönetimden ayrıldı.
Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 Aralık Cuma günü basın toplantısı yapacağını ifade etmişti. Bu basın toplantısında Rezan Epözdemir'in istifasının gerekçelerinin açıklanacağı belirtiliyordu.
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Bununla beraber Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü de istifa etti.
Ünlü yaptığı açıklamada "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
December 16, 2021
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