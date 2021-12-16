16 Aralık 2021, Perşembe
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Galatasaray Kulübü ve Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan duyuruya göre, sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.
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