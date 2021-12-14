14 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Rezan Epözdemir müjdeyi verdi! İşte mahkemenin Galatasaray Adası kararı

G.Saray müjdeyi verdi! İşte mahkemenin ’Ada’ kararı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'yla ilgili müjdeyi verdi. Epözdemir sosyal medya hesabından, "Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." açıklamasını yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili esastan ret kararı verildiğini ve icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını açıkladı.

Rezan Epözdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

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