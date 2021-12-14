GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı...
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Uruguaylı file bekçisi son testlerin ardından yaklaşık 8-12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mağlubiyetten çok Muslera'nın sakatlığı üzüntü yaratı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin sol diz iç yan bağlarında ileri derece yırtık, ön çağraz bağlarında ise esneme tespit edildiği açıklandı. Fotomaç com.tr'den Kemal Tamtürk'in haberine göre Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı...
Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu.
Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."
MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın 8-12 hafta içerisinde yapılacak yoğun tedavi programının ardından sahalara dönecek.
11 MAÇ KAÇIRACAK
Uruguaylı Fernando Muslera'nın Mart'ın ilk haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
İŞTE MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:
Galatasaray - Başakşehir
Adana Demir - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor
Galatasaray - Giresunspor
Hatayspor - Galatasaray
Galatasaray - Kasımpaşa
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Galatasaray - Kayserispor
Göztepe - Galatasaray
Galatasaray - Çaykur Rizespor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi