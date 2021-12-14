14 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Muslera sahalara ne zaman dönecek? İşte kaçırdığı maçlar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Uruguaylı file bekçisi son testlerin ardından yaklaşık 8-12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mağlubiyetten çok Muslera'nın sakatlığı üzüntü yaratı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin sol diz iç yan bağlarında ileri derece yırtık, ön çağraz bağlarında ise esneme tespit edildiği açıklandı. Fotomaç com.tr'den Kemal Tamtürk'in haberine göre Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı...

Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu.

Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın 8-12 hafta içerisinde yapılacak yoğun tedavi programının ardından sahalara dönecek.

11 MAÇ KAÇIRACAK

Uruguaylı Fernando Muslera'nın Mart'ın ilk haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

İŞTE MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

Galatasaray - Başakşehir
Adana Demir - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor
Galatasaray - Giresunspor
Hatayspor - Galatasaray
Galatasaray - Kasımpaşa
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Galatasaray - Kayserispor
Göztepe - Galatasaray
Galatasaray - Çaykur Rizespor

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