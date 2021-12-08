08 Aralık 2021, Çarşamba
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Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında deplasmanda Lazio'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Cimbom'da İtalya kafilesinde, Alexandru Cicaldau, Arda Turan ve Sacha Boey yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray gruptaki son maçında Roma'da Lazio ile liderlik mücadelesine çıkacak. Aslan, maçı kaybetmemesi halinde adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
Bu maç için İtalya'ya gidecek olan sarı kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Cimbom'un İtalya kafilesinde Cicaldau, Arda Turan ve Sacha Boey yer almadı.
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