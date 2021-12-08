Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray gruptaki son maçında Roma'da Lazio ile liderlik mücadelesine çıkacak. Aslan, maçı kaybetmemesi halinde adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Bu maç için İtalya'ya gidecek olan sarı kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Cimbom'un İtalya kafilesinde Cicaldau, Arda Turan ve Sacha Boey yer almadı.

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