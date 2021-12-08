08 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den İtalya kararı! Lazio maçında takımın başında olacak mı?

Fatih Terim’den İtalya kararı! Takımın başında olacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim de rahatsızlığına rağmen takımının başında olacak. Mide rahatsızlığı geçiren deneyimli çalıştırıcı,hastaneye kaldırılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Lazio maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Terim'in mide bağırsak sistemi ile ilgili bir rahatsızlığı olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamanın ardından deneyimli çalıştırıcı taburcu edildi.

Son durumu doktorlar tarafından yakından takip edilen Fatih Terim'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

LAZIO MAÇI İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kontrolden geçtikten sonra Lazio maçı için İtalya'ya gidecek.

Fatih Terim'den İtalya kararı! Takımın başında olacak mı?

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