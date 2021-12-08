Fatih Terim'den İtalya kararı! Lazio maçında takımın başında olacak mı?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Lazio maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Terim'in mide bağırsak sistemi ile ilgili bir rahatsızlığı olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamanın ardından deneyimli çalıştırıcı taburcu edildi.

Son durumu doktorlar tarafından yakından takip edilen Fatih Terim'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

LAZIO MAÇI İÇİN İTALYA'YA GİDECEK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kontrolden geçtikten sonra Lazio maçı için İtalya'ya gidecek.

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