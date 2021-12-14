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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın durumu belli oldu!

Muslera’nın son durumu belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 kaybettiği Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Uruguaylı eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Tecrübeli kaleci 1 ay forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cimbom'un yediği golden hemen önce takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera acılar içinde yerde kalmıştı.

Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan, Muslera'nın durumunun ciddi oldu��unu belirtmişti.

Fotomaç'ın haberine göre, ilk kontrolde 35 yaşındaki eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Uruguaylı kalecinin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Fernando Muslera bu haber üzerine ilk devreyi kapattı. Kalan haftalarda teknik heyetin tercihini İsmail Çipe'den yana kullanması bekleniyor. St. Johnstone maçında 90 dakika oynamıştı.

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