Adana Demirspor - Galatasaray maçı | CANLI (Adana Demirspor - Galatasaray canlı anlatım)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan sarı kırmızılılar, Adana Demirspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, mutlak 3 puan peşinde. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray'ı yenmek ve çıkış yakalamak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

FATİH TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamadı. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamadı. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetiyor.

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adana Demirspor karşısında 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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