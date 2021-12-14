GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'siz Galatasaray hüsran yarattı!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Sarı kırmızılılar, usta hocası Fatih Terim kulübedeyken de zorlanıyordu. Cimbom, deneyimli çalıştırıcının yokluğunda tamamen çöktü. Aslan, 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirveden uzaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Haftalardır kazanamayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanına 3 puan için gitmişti. Ancak yine istediğini alamadı. Fotomaç'ın haberine göre, özellikle Fatih Terim'in cezası sebebiyle kulübede olamaması saha içindeki futbolcular konsantrasyonunu da olumsuz biçimde etkiliyor. Usta çalıştırıcı kenardayken de zorlanan Aslan onun yokluğunda ise tamamen dağıldı. Terim, PFDK'dan 6 maç ceza almıştı. 3'ünü çekti. Aslan bu 3 maçta 2 defa berabere kaldı, 1 kez yenildi.
PUAN KAYBI DAHA FAZLA
Sarı-kırmızıılılar, Fatih Terim'in yokluğunda 34 lig maçına çıktı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Cimbom, başarılı çalıştırıcısı kulübede yokken 7 defa mağlup oldu. Fatih Terim'in yedek kulübesinde yer alamadığı mücadelelerde Galatasaray'ın kazandığı maç sayısı, kaybettiklerinden düşük kaldı. Terim 3 maç daha kenarda olamayacak. Başakşehir, Adana Demir ve Antalya maçlarında da yok.
TERİM SİYAH CAM FİLMİ İSTEDİ
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in 6 maçlık cezası devam ediyor. İmparator'un Sivasspor deplasmanında özel bir isteği vardı. Deneyimli çalıştırıcının isteği üzerine mücadeleyi takip ettiği locası siyah-cam film ile kaplandı. Fatih Terim'in rakip taraftarlarla herhangi bir olumsuz temas yaşamamak için bu tip bir istekte bulunduğu kaydedildi.
AVRUPA DÖNÜŞLERİ HÜSRAN OLDU
Avrupa'da destan yazan Aslan, Süper Lig'de ise tam tersi bir grafik sergiliyor. Galatasaray bu sezon Avrupa Kupaları dönüşünde çıktığı 9'uncu maçında tam 15 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar yaşadıkları bu üst üste puan kayıplarıyla Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldılar.
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