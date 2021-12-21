Adana Demirspor Galatasaray CANLI İZLE | Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan sarı kırmızılılar, Adana Demirspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom'un ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan Galatasaray, mutlak 3 puan arıyor. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray'ı yenmek ve çıkış yakalamak istiyor. Zorlu mücadele öncesi Cimbom'un ilk 11'i belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor(Muhtemel) Muriç, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, İnler, Yunus, Vargas, Bjarnason, Balotelli.

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 4 futbolcusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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