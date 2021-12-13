GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi Cimbom'da 4 futbolcu sınırda!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da, 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde Başakşehir maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON SİVAS'TA KAZANDI
Sivas ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, Nef Stadı'ndaki diğer mücadele ise 2-2 sonuçlanmıştı. Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar 5'er galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.
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