13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi Cimbom'da 4 futbolcu sınırda!

Cimbom’da 4 futbolcu sınırda!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da, 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde Başakşehir maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON SİVAS'TA KAZANDI

Sivas ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, Nef Stadı'ndaki diğer mücadele ise 2-2 sonuçlanmıştı. Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar 5'er galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Denizli'den G.Saraylı 2 yıldıza kanca! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan’dan Alanya çıkarması! Transferde Emre Akbaba detayı Aslan'dan Alanya çıkarması! Transferde Emre Akbaba detayı
Cimbom lige konsantre! İşte Terim’in Sivas maçı 11’i Cimbom lige konsantre! İşte Terim'in Sivas maçı 11'i
Cimbom’a Kerem piyangosu! A. Madrid’in teklifi... Cimbom'a Kerem piyangosu! A. Madrid'in teklifi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör