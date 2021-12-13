13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılmayı garantilerken, gözler Süper Lig'e çevrildi. Son 4 maçtan galibiyetle ayrılamayan Cimbom, son 2 mücadelesini kazanan Sivasspor'u mağlup edip seri başlatmak istiyor. İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna namağlup lider ve seri başı takım olarak kalan Galatasaray, başarısını Süper Lig'e taşımayı hedefliyor. Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde son 4 maçtır 3 puana hasret kalan sarıkırmızılılar ilk yarıda kalan maçını kazanarak 4'te 4 yapmayı planlıyor. İlk hedef ise Sivas deplasmanımdan 3 puan ile ayrılarak kötü seriye son vermek ve yeni bir çıkış yakalamak. Ayrıca lider Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkını da 13'e düşürme fırsatını da tepmek istemiyorlar.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

FATİH TERİM'SİZ KAZANAMIYOR

Ancak Galatasaray'ın işi çok da kolay olmayacak. Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor'a 4 gol atan Sivasspor geçen haftada Alanyaspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Ayrıca Cimbom, bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı Süper Lig maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi dönüşü çıktığı 8 maçta 12 puan kaybetti. Tabii teknik direktör Fatih Terim'in kenarda olmaması da büyük handikap teşkil ediyor. Galatasaray, Terim'in yer almadığı son iki maçta iki beraberlik aldı ve kötü sonuçlarını sürdürdü. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında işi oldukça zor ama sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen galibiyetten başka bir sonuç da düşünmüyor.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

SİVASSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Goutas, Camara, Caner, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Yatabare, Henrique.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

KADRODA REVİZYON YAPACAK

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde mart ayına kadar maçının olmaması teknik ekibin rotasyon konusunda daha dikkatli olmasını sağlayacak. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede Sivasspor deplasmanına Lazio maçındaki kurgu ile çıkmayı planlanıyor. Cicaldau'nun yokluğunda Fatih Terim'in, Feghouli'yi yine orta alana çekip, Babel'in yerine de Halil'e görev vermesi bekleniyor. Forvette ise Diagne ya da Mostafa olacak.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

MARCAO&CICALDAU MÜJDESİ

Galatasaray, Sivas ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Marcao, kamp kadrosunda yer aldı. Fatih Terim'e oynamak istediğini bildiren Brezilyalı stoperin, müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Koronavirüs testi negatife dönen Alexandru Cicaldau da kafileye dahil edildi.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

TERİM TRİBÜNDE OTURACAK

Ligde 4 maç daha cezalı olan Fatih Terim, Sivas deplasmanında tribünde oturacak. Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yönetecek. Terim'siz kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın bugün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarıkırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

GEÇEN SEZON SİVAS'TA KAZANDI

Sivasspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, Nef Stadı'ndaki diğer mücadele ise 2-2 sonuçlanmıştı. Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar 5'er galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Cimbom lige konsantre! İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

UĞUR BUGÜN YOK

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor, Galatasaray karşısında da başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek. Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bugün +sahadaki yerini alamayacak.

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