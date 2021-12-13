13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Altay Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu!

Denizli’den G.Saraylı 2 yıldıza kanca!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a talip oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim'in son dönemde şans vermediği Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a bu kez de Altay talip oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Mustafa Denizli'nin İstanbul'da oynanan Galatasaray maçından önce bir araya geldiği Terim'den iki oyuncuyu istediği, tecrübeli teknik adamın da düşünmek için süre istediği belirtildi. Oğulcan ve Emre ile yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa iki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Altay forması giyecek.



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