GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan Umut Güneş çıkarması! Transferde Emre Akbaba detayı

Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesinde yerli bir isim girdi. Kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Umut Güneş sarı-kırmızılıların radarında yer alırken, transfer planındaki Emre Akbaba ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sözleşmesi iki yıl uzatılan ve eski takımı Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'yı takip eden G.Saray'ın radarına Umut Güneş takıldı. 2000 doğumlu Umut, Berkan'ın G.Saray'a transferi sonrasında Alanyaspor'un yeni dinamosu oldu.

Sabah'ın haberine göre; Futbol altyapısını Almanya'da alan, sol ayağını kullanan ve iki yönlü orta saha oyuncusu olan Umut, Galatasaray'ın listesine girdi. 21 yaşındaki oyuncunun transferi sezon sonunda Emre Akbaba'nın durumuna bağlı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Emre'yi Akdeniz ekibinde bırakıp Umut Güneş'i almaya çalışacak. İtalyan kulüplerinin izlediği Berkan'ın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray Yönetimi, bu takas isteğine Alanyaspor yönetiminin nasıl bakacağını ise merakla bekliyor.

UMUT GÜNEŞ KİMDİR?

Yaş: 21

Boy: 1.77

Mevki: Merkez orta saha

Takımları: Alanya, Stuttgart

P.Değeri: 1.3 milyon Euro

Bu sezon: Umut Güneş toplam 13 lig maçında oynarken 1 de gol attı.

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