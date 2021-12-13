13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Atletico Madrid'in teklifi...

Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve sarı-kırmızılıların bu sezonki gol yollarında en etkili silahlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. 23 yaşındaki yıldız için son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid devreye girerken, Cimbom'un kapısını dev bir teklifle çaldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Atletico Madrid’in teklifi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüpleri onu kadroya katmak için amansız bir yarış içerisinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Atletico Madrid’in teklifi...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Atletico Madrid’in teklifi...

Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıkları için kadrodan herhangi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin çılgın teklife devre arasında vereceği cevap merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Atletico Madrid’in teklifi...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu milli takımda ise 8 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldızın Sarı- Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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