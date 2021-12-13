GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Atletico Madrid’in teklifi...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.