GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarılı skorlarla dikkat çeken Galatasaray kasasını da doldurdu. Gruptan lider çıkarak direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-kırmızılıların geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Sezon başında takımı gençleştiren ve birçok ismi kadrosuna katan Cimbom, 25 milyon euro'luk yatırımın yarısını şimdiden almış oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 11 yeni oyuncu için 25 milyon Euro yatırımda (bonservis+kiralama) bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp bu paranın yarısını şimdiden Avrupa Ligi'nden karşıladı.

Sabah'ın derlediği habere göre; Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Katılım ve katsayı payı ile Avrupa Ligi macerasına 6.5 milyon Euro gelirle başlayan sarı-kırmızılılara topladığı 12 puan, grup birinciliği ve son 16 turu priminden de 5.5 milyon Euro geldi.

Aslan'ın Avrupa Ligi yayın ve pazarlama gelirlerinden sezon sonunda minimum 3 milyon Euro daha kasasına koyması bekleniyor.