11 Aralık 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarılı skorlarla dikkat çeken Galatasaray kasasını da doldurdu. Gruptan lider çıkarak direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-kırmızılıların geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Sezon başında takımı gençleştiren ve birçok ismi kadrosuna katan Cimbom, 25 milyon euro'luk yatırımın yarısını şimdiden almış oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 11 yeni oyuncu için 25 milyon Euro yatırımda (bonservis+kiralama) bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp bu paranın yarısını şimdiden Avrupa Ligi'nden karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!

Sabah'ın derlediği habere göre; Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Katılım ve katsayı payı ile Avrupa Ligi macerasına 6.5 milyon Euro gelirle başlayan sarı-kırmızılılara topladığı 12 puan, grup birinciliği ve son 16 turu priminden de 5.5 milyon Euro geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!

Aslan'ın Avrupa Ligi yayın ve pazarlama gelirlerinden sezon sonunda minimum 3 milyon Euro daha kasasına koyması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!

TEK RAKİBİ REAL
Aslan'ın istatistikleri de dikkat çekici. Avrupa Ligi'ne 4. torbadan katılıp grubunu lider bitiren tek takım olan sarıkırmızılılar, Real Madrid'le yarışıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasındaki 64 takım arasında dış sahada gol yemeyen iki takım var: G.Saray&Real Madrid.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da transferler tuttu Cimbom kasasını doldurdu!

"BU YOLUN SONU SEVILLA"
Fatih Terim, Avrupa Ligi şampiyonluğu hakkındaki sorulara "Neden olmasın? Her şey olabilir. Buralarda başka oynuyoruz. Buralara yakışıyoruz" cevabını verdi. GS TV ise gece boyu yayınlarında alt bantta "Bu yolun sonu Sevilla!" mesajıyla İspanya'da oynanacak Avrupa Ligi finaline göndermede bulundu.

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