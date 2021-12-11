11 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado'nun menajerinden flaş itiraf! "Galatasaray..."

Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden ve kadrosunu gençleştiren Galatasaray ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Ekvadorlu sağ bek Jose Hurtado'nun menajeri, sarı kırmızılılardan teklif aldıklarını açıkladı ve transferin gerçekleşmeme sebebini anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado’nun menajerinden flaş itiraf! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Sezona dikkat çeken transferler yaparak başlayan Galatasaray, kadrosuna Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt gibi isimleri katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado’nun menajerinden flaş itiraf! Galatasaray...

O dönem sarı-kırmızılı takımın birçok oyuncuya da teklif götürmüştü. Aslan'ın Sacha Boey'den önce sürpriz bir isim için nabız yokladığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado’nun menajerinden flaş itiraf! Galatasaray...

Ekvador Ligi takımlarından Independiente del Valle'de forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Jose Hurtado'nun menajeri Manuel Sierra, çarpıcı bir itirafta bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado’nun menajerinden flaş itiraf! Galatasaray...

Menajer Sierra, Radio Area Deportiva'ya yaptığı açıklamada yeteneğiyle dikkat çeken Hurtado için Galatasaray'ın aylar önce teklif yaptığını dile getirdi. Transferin gerçekleşmeme nedeni olarak da Galatasaray'ın maddi yönden daha ucuz bir isme yöneldiğini ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado’nun menajerinden flaş itiraf! Galatasaray...

JOSE HURTADO KİMDİR?

23 Aralık 2001 tarihinde Santo Domingo'da dünyaya gelen Ekvadorlu defans oyuncusu, kariyerine şu anda da formasını giydiği Independiente del Valle kulübünde başladı. 19 yaşındaki genç futbolcu, Ekvador Milli Takımı ile 1 maça çıktı. Hurtado'nun güncel piyasa değeri ise 800 bin euro...

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