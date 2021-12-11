GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jose Hurtado'nun menajerinden flaş itiraf! "Galatasaray..."

Menajer Sierra, Radio Area Deportiva'ya yaptığı açıklamada yeteneğiyle dikkat çeken Hurtado için Galatasaray'ın aylar önce teklif yaptığını dile getirdi. Transferin gerçekleşmeme nedeni olarak da Galatasaray'ın maddi yönden daha ucuz bir isme yöneldiğini ifade etti.