Alex Telles'ten Galatasaray sözleri!
Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan ve daha sonra Porto'ya transfer olan Alex Telles, şimdilerde Manchester United'da forma giyiyor. Brezilyalı sol bek, "Galatasaray büyük minnettarlık duyduğum bir kulüp" açıklamasında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şimdilerde Manchester United'da oynayan eski Galatasaraylı Alex Telles S Sport'a röportaj verdi.
Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Türkiye ve Galatasaray günlerini unutamadığını belirterek, "Türkiye'ye geldiğimde çok gençtim ve bir çok şey öğrendim. 21 yaşındaydım, Brezilya'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'daki ilk takımımı Galatasaray'dı. Türkiye Ligi çok kaliteli bir lig ve büyük oyuncular var." diye konuştu.
Galatasaray'da tecrübe eksikliğini giderdiğini söyleyen Telles, "Roberto Mancini'den çok şey öğrendim. Ben her zaman çok öğrenmek isteyen bir oyuncu oldum. Galatasaray her zaman benim kalbimde. Türkiye Ligi'nde oynayan çok arkadaşlarım var. Muslera ve tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum, maçları da takip ediyorum. Taraftarların beni hala sevdiğini biliyorum. Galatasaray büyük minnettarlık duyduğum bir kulüp" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi