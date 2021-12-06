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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den forvet kararı! Lazio maçında...

Terim’den forvet kararı! Lazio maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta kazanamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup lider konumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio'ya konuk olacakken teknik direktör Fatih Terim de forvet tercihini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kendi evinde Altay'a takılarak büyük hüsran yaşayan Galatasaray yüzünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Sarı-kırmızılılarda lider Trabzonspor ile puan farkının 16'ya çıkması moralleri sıfırladı. Genç futbolcular Altay maçı sonrası büyük üzüntü yaşarken, takım kaptanları Muslera, Arda ve Feghouli, arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor. Teknik heyet de Lazio'nun şifrelerini çözüyor.

SON VURUŞLAR YAKTI

Galatasaray'da takımın bol pozisyona girmesi ancak atakların golle sonuçlanmaması büyük sıkıntı yaratıyor. Son 4 lig maçında puan kaybı yaşayan Cimbom'da Fatih Terim, son vuruş sorununa çözüm arıyor. Altay karşısında 24 şut çekip rakip ceza sahasında 41 kez topla buluşan sarı-kırmızılılar sezon rekorunu kırdı fakat galibiyet gelmedi. Takımın şut çalışmalarını artıracağı öğrenildi.

TAM 12 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray bu sezon öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamayarak tam 12 puan kaybetti. Kasımpaşa ve Trabzon'a karşı 2-0 öne geçip berabere kalan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 1-0'dan maç veren Cimbom, Altay'a da 2-1'den takıldı. Bu durumun tecrübesizlikten olduğu konuşuluyor.

FEGHOULI FORMDA

Aslan'ın son haftalarda en çok güvendiği isimlerin başında Feghouli geliyor. Sezon başı gideceği konuşulan Cezayirli futbolcu, Altay maçında Halil'e asist yaparken geldiği sezondan bu yana ligde 24. gol pasını verdi. Soso, Türkiye'de 26 takımın 20'sine karşı skora katkı sağladı.

DIAGNE-HALİL OYNAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Altay maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed hayal kırıklığı yaşattı. Bu yıl geçen sezonu aratan Mısırlı futbolcu, Fatih Terim'in gözünden düştü. Sarı- kırmızılılarda Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne'nin gol atması yüzleri güldürürken, Mostafa'nın kötü performansı düşündürdü. Tecrübeli çalıştırıcının devre arasına kadar Diagne ve Halil ikilisiyle maçlara çıkacağı öğrenildi. Mostafa'nın ise karşılaşmalara kulübede başlayacağı kaydedildi.

Ivan'dan G.Saray sözleri! haberin devamı

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