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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andrei Ivan'dan G.Saray sözleri! "Gurur duyarım"

Ivan’dan G.Saray sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Galatasaray, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarla adı geçen Cicaldau'nun eski takım arkadaşı Andrei Ivan, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğine dair haberlerle ilgili soruya "Gurur duyarım" yanıtını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sık sık adı Galatasaray'la anılan Andrei İvan, takımı Criavo'nun Romanya Kupası'nda yarı finale yükselmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın haberine göre; Kupayı almak istediklerini belirten 24 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın kendisini istediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Gurur duyarım" diye konuştu. Krasnodar ile Rapid Wien'de oynayan ve 2 sezon önce Criavo'ya geri dönen futbolcu, şimdi yeni bir çıkış arıyor. Ivan, Kerem satılırsa güçlü bir şekilde gündeme gelecek.

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