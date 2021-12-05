GALATASARAY HABERLERİ - Felipe Melo'nun ayrılığı resmen açıklandı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo'nun yeniden sarı-kırmızılı takıma döneceği öne sürülmüştü. Son olarak Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibinden resmen ayrılırken; Palmeiras'tan da Melo için veda paylaşımı geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Elveda kaptan' sözleriyle yapılan paylaşımda Felipe Melo'ya "Ayrılığın bir son değil, sonsuza kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" sözleri kullanıldı.

Felipe Melo'nun ilerleyen yaşına rağmen bir sonraki durağı ise özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

38 yaşındaki Felipe Melo 2017'de geldiği Palmeiras'ta 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores Kupası kaldırma başarısı göstermişti.

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