05 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Felipe Melo'nun ayrılığı resmen açıklandı! Galatasaray...

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo'nun yeniden sarı-kırmızılı takıma döneceği öne sürülmüştü. Son olarak Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibinden resmen ayrılırken; Palmeiras'tan da Melo için veda paylaşımı geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Elveda kaptan' sözleriyle yapılan paylaşımda Felipe Melo'ya "Ayrılığın bir son değil, sonsuza kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" sözleri kullanıldı.

Felipe Melo'nun ilerleyen yaşına rağmen bir sonraki durağı ise özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

38 yaşındaki Felipe Melo 2017'de geldiği Palmeiras'ta 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores Kupası kaldırma başarısı göstermişti.

G.Saray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray’dan 100 maç sonra bir ilk! Galatasaray'dan 100 maç sonra bir ilk!
G.Saray’dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında... G.Saray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...
Terim’i o sözlerle eleştirdi! Ligde ve Avrupa’da farklı Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör