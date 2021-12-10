10 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!

Galatasaray'da sezon başında gündeme gelen Dennis Man transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Dennis Man'ı istediklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini belirtirken "Ocakta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İşte yaşanan o detay... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Ara transfer dönemi yaklaşırken transfer hareketliliği artıyor. Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den transfer açıklaması geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!

Rumen basınına konuşan Becali, Galatasaray hakkındaki transfer söylentilerini yalanlarken Dennis Man'ın Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya yükselmek istediğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!

Dennis Man, Ocak ayında Steaue Bükreş'ten Parma'ya 13 milyon euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon Serie B'de 9 maça çıkan Dennis Man, takımına 2 gollük skor katkısında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasım ayının başında yaptığı açıklamada Dennis Man'ı istediklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini belirtirken "Ocakta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Potada derbi heyecanı! Potada derbi heyecanı!
Terim’in hatasını açıkladı! Diagne, Mohamed ve Halil... Terim'in hatasını açıkladı! "Diagne, Mohamed ve Halil..."
İşte G.Saray’ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör