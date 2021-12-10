GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!
Galatasaray'da sezon başında gündeme gelen Dennis Man transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Dennis Man'ı istediklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini belirtirken "Ocakta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İşte yaşanan o detay... (GS spor haberleri)
Ara transfer dönemi yaklaşırken transfer hareketliliği artıyor. Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den transfer açıklaması geldi.
Rumen basınına konuşan Becali, Galatasaray hakkındaki transfer söylentilerini yalanlarken Dennis Man'ın Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya yükselmek istediğini söyledi.
Dennis Man, Ocak ayında Steaue Bükreş'ten Parma'ya 13 milyon euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon Serie B'de 9 maça çıkan Dennis Man, takımına 2 gollük skor katkısında bulundu.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasım ayının başında yaptığı açıklamada Dennis Man'ı istediklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini belirtirken "Ocakta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik."
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