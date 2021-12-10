GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gözdesi Dennis Man cephesinden transfer açıklaması!

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasım ayının başında yaptığı açıklamada Dennis Man'ı istediklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini belirtirken "Ocakta ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik."

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