05 Aralık 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - Morutan kayıplarda! Son 3 maçta...

Morutan kayıplarda! Son 3 maçta...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın beğenisini kazanan Olimpiu Morutan, Fenerbahçe derbisinden sonra oynanan 3 maçta da ilk 11'de göre almadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla en fazla dikkat çeken isim olan ve hatta yılın transferi olarak görülen Olimpiu Morutan, son 3 resmi maçta ilk 11 dışında kaldı.

EN SON FENERBAHÇE DERBİSİNDE 11'DE BAŞLADI

Son olarak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ancak o maçta asist yapmasına rağmen geçer not alamayan 22 yaşındaki futbolcu sonrasında oynanan Marsilya, Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında as kadroda yer almadı.

ALTAY MAÇINDA 69'DA OYUNA GİRDİ

Marsilya maçında ikinci yarının başında devreye sokulan Morutan, Yeni Malatyaspor mücadelesinde hiç kullanılmazken Altay mücadelesinde ise 69'da oyuna dahil edildi. Cicaldau'nun yokluğunda Morutan'ın ilk 11'de olmaması dikkat çeken unsurlardan biriydi.

HENÜZ 90 DAKİKAYI GÖREMEDİ

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray kariyerini yüksek perdeden açsa da henüz hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Morutan'a daha çok sorumluluk verilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızı formayla 17 maça çıkan Rumen futbolcu 3 gol atıp, 3 asist kaydetti.

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