05 Aralık 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden ve son maçlar öncesi lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, listeye 2 yeni futbolcu ekledi. İşte o futbolcular ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:57
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Son olarak sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan ve ligde aldığı kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nda lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Sezon başında yaptığı takviyelerle kadrosunu birçok isimle güçlendiren Cimbom, ara transfer döneminde de yapacağı hamlelerle ikinci yarı öncesi geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak hücum hattını güçlendirmek istiyor. Forvet rotasyonundaki Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'dan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, ara transfer döneminde bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Kanat-forvet de oynayabilen bir ismi takıma kazandırmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim girdi.

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