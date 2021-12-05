GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden ve son maçlar öncesi lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, listeye 2 yeni futbolcu ekledi. İşte o futbolcular ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:57 ABONE OL