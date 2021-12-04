04 Aralık 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom hedefi belirledi! Fatih Terim'in olmadığı maçlarda...

Cimbom hedefi belirledi! Terim’in olmadığı maçlarda...
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı konuk edecek. Ligde 3 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisini mağlup edip seri başlatmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı üç maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan Galatasaray, bugün Altay'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisi başlatmayı ve ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 5 maçı kazanmayı hedefliyor.

Fatih Terim, 6 maçlık cezasının ikincisini Altay karşısında çekecek. Deneyimli hoca locadan maçı izlerken, kulübede Selçuk inan ve Necati Ateş olacak.

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