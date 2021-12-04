GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Kalifa Coulibaly hamlesi! Devre arasında...
Bu sezon forvet bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alamayan Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda 3 forvet olmasına karşın Süper Lig'de 14 maçta 19 gol atabildi. Teknik direktör Fatih Terim devre arası transfer döneminde forvet takviyesi isterken, Nantes forması giyen Kalifa Coulibaly'i listesine aldığı belirtildi. G.Saray yönetiminin ise sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek oyuncu için devre arasında girişimlere başlayacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla sınıfı geçemedi. Süper Lig'de Mohamed'in 4, Diagne ve Halil ise birer golleri var.
Bu da Süper Ligdeki 11 takımdan daha az... Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Sadece Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı.
Bu durum takımın lig performansını aşağıya çekerken ligde 8. sırada kendisine yer bulabilen Galatasaray'ın bu sezon 14 haftada sadece 19 golü var. Ocak ayında gol sorununu çözmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer listesindeki futbolcular için harekete geçecek.
İLK HEDEF KALIFA COULIBALY
fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Cimbom'da öne çıkan isim Nantes'ta forma giyen 1.97 boyundaki Malili golcü Kalifa Coulibaly oldu.
Sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında makul bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.
KALIFA COULIBALY KİMDİR?
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 tarihinde Mali'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.97 boyundaki futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
Kulüp kariyerinde 215 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 54 gol ve 17 asist kaydetti. Kalifa Coulibaly, Mali Milli Takım'yla 26 maçta görev aldı. Coulibaly'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
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