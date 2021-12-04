Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş Altay maçı öncesinde konuştu! "Daha iyi olacağız"
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Altay'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda cezası bulunan Fatih Terim yerine yardımcı antrenör Necati Ateş açıklamalarda bulundu. Ateş, "Zamanla daha iyi olacağız, ilerleyen zamanlarda daha çok gol pozisyonlarına değerlendireceğimizi ve maçları kazanacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Galatasaray, evinde Altay ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda yardımcı antrenör Necati Ateş açıklamalarda bulundu.
İşte Necati Ateş'in açıklamalarından satır başları;
"Oyuncular iyi durumdalar. Oyunumuzun gücünde bir sıkıntı yok. Çok pozisyona giriyoruz, oyuna hakimiz, topun bizde kalma süresi çok yüksek. Fenerbahçe, Marsilya maçları olsun, geçen hafta ikinci yarı olsun… Gol olduğu zaman bambaşka bir Galatasaray oluyor."
"Zamanla daha iyi olacağız, ilerleyen zamanlarda daha çok gol pozisyonlarına değerlendireceğimizi ve maçları kazanacağımızı düşünüyoruz."
"İnşallah iyi bir maç olur. İnşallah maçın önüne geçilmez. İnşallah maçtan sonra hakemleri değil, oyunu konuşuruz. Geçen 2 haftada çok üzüldük. Avrupa Ligi'nde hakem konuşmuyoruz. Doğru maçlar yönetiliyor. İnşallah Türkiye'de de gerek kalmaz."
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