Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim tepkisi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik konuştu. Sarı kırmızılıların başkanı, "Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın karar verin, 6 maç adil mi değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:

"Bizim amacımız popüler olarak değil, Galatasaray için doğruları yaparak bu koltuktan ayrılmak. Ben Galatasaraylıyım. Her hareketimin hesabını önce kendi Galatasaraylılığıma, sonra camiaya ve taraftara veriyorum."

"TÜRK FUTBOLU DİBE BATMIŞ DURUMDA"

"Biz burada Galatasaray'ı korumak için hareket ediyoruz. Baskılar nereden, kimden gelirse gelsin boyun eğmeyiz. Türk futbolu bugün dibe vurmuş durumda. Geçen gün TFF ile ilgili yaptığım tüm açıklamaların arkasındayım."

"Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, cezaları ve ödülleri eşit şartlarda aldığı bir federasyon istiyoruz. Galatasaray'a verilen cezalardan ziyade farklı takımlara, kişilere verdiği, vermediği cezalar önemlidir."

"Galatasaray'ın maçını kötü yöneten hakemin bir sonraki hafta başka maça verilmesinin ne anlama geldiğini biliyoruz."

"Mevcut federasyon tüm bu olan bitenlere rağmen kendi bildiğini yapmaya, içerdeki ekipler kendi keyiflerine göre yönetmeye devam ediyorlar. İçerde ne olup bittiğini zaten daha önce açıklamıştık."

"KULÜBÜN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Ben kulübümün haklarını savunmaya devam edeceğim. Hak, bağırarak, çağırarak savunulmuyor. Geçtiğimiz senelerde bağıran birçok kulüp ve yönetici gördük. Biz akılcı ve sonuç odaklı hareket edeceğiz."

"TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Kulüpler de bunda mutabık. Bizi yönetenler bize rağmen bizi yönetiyor. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin sevklerini yapan kişilerin isimlerini ben vermesem bile biliyorsunuz. İsimler değişiyor ama sistem değişmiyor."

"ÇIKMAZ SOKAĞIN SONUNA GELİNDİ"

"Galatasaray'ın adaletli bir ortamda nasıl performans gösterdiğini bu sezon Avrupa'da gördük. Bu iş böyle giderse, diğer büyük önemli kulüpler de aynı önlemleri almayı düşünecektir. Çıkmaz sokağın sonuna gelindi."



İRFAN CAN'A VERİLEN CEZA...

"Biz onlara neden alt sınırdan verdiniz demiyoruz. Suçun bir cezası vardır. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Herkese eşit verirsin. Kimseye jest yapılmasın, jest yapılacaksa bir kulübe yapılmasın. Sert tutum gösterilecekse tüm kulüplere gösterilsin."

"Bugün alışkanlık Galatasaray oyuncularına ve teknik adamlara verilen cezaların hep üst sınırdan olmasıdır. Diğer takımlara ise cezalar hep alt sınır ya da daha da altından verilir. Biz herkese cezaların eşit şekilde verilmesini talep ediyoruz."

"Kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere, aynı maddelerde verilen cezaların alt sınır veya alt sınırın altında verildiği gerçeği var."

"Ben seçilirken kısa vadeli şampiyonluk sözü vermedim. İleriye dönük istikrarlı başarı hedefleyen bir kulüp sözü verdim. 5 senelik bir plan için geldik, bu hedefe ulaşmamızın önündeki en büyük engel futbolu yönetenler."



"Bundan sonra gelecek federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum. Gelenlerin herkese eşit olmasını talep ediyoruz. Popüler başkan değil, her takıma eşit olacak yönetimler istiyoruz."

Galatasaray maçları üzerinden hakemlere mesaj veriliyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi müsabakası yönetecek hakemi pazar günü bizim maça atadılar. Genelde sakatlık riskini göze alarak böyle atama yapılmaz.

Galatasaray, Avrupa'da mücadele eden tek camia. Kadınlar için rakibimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türk sporuna bu kadar katkı yapmaya çalışırken, önümüzde engeller var. Bu engellerin artık ortadan kalkması lazım.

"FATİH TERİM'E VERİLEN CEZA ADİL Mİ?"

Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın karar verin, 6 maç adil mi değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz.

"Futbolcularımız hakem kararlarından etkileniyor elbette. Emeklerinin karşılığını alıp alamayacaklarını bilmiyorlar."



"Bu basın toplantısını Galatasaraylılara hitaben yapıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri basının önünde çok olmamaya, maçların ardından demeç vermemeye özen gösterdik. Fakat içinden geçtiğimiz süreçte birtakım hassas konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi."

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