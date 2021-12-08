09 Aralık 2021, Perşembe
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Erkekler CEV Kupası | Galatasaray 3-0 SW Powervolleys (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği rakibi SW Powervolleys takımını 3-0 mağlup etti.
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - SW Powervolleys: 0 - Sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı
Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırdı.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde rakibine 25-17, 25-19 ve 25-23'lük üstünlük sağlayan Galatasaray HDI Sigorta, 75 dakika süren mücadelede parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray HDI Sigorta'nın son 16 turundaki rakibi CEZ Karlovarsko-Ribnica Kraljev eşleşmesinin galibi olacak.
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