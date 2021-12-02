GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas müjdeyi verdi! "Kerem Aktürkoğlu ile anlaştık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken transfer müjdesini de verdi. Elmas, bu sezon sarı-kırmızılı takımda büyük bir yükselişe geçen Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenileme konusunda anlaştıklarını dile getirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı: "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanma konusunda aralık ayı sonuna kadar vakitleri olduğunu kaydeden Elmas, Bartuğ Elmaz ile de sözleşme imzalamak istediklerini vurguladı.

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