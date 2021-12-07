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GALATASARAY

Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması!

G.Saray’dan Fatih Terim açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Galatasaray'dan hastaneye kaldırılan Fatih Terim'in son durumu hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü

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