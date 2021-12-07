07 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Süper Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor derbileri...

Süper Lig’de 7 haftalık maç programı açıklandı! İşte derbi tarihleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık maç programını açıkladı. 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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