GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Tedavisi tamamlandı ve...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, ABD'de tedavisi tamamlanan Omar Elabdellaoui'nin atletik performans ekibiyle çalışmalara başladığını açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde 4 gruba ayrılan futbolcular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun oynadı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibiyle çalışmalara başladı.
Arda Turan ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Galatasaray, sabah yapacağı antrenmanla Altay karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı. pic.twitter.com/Nh6vofeT4g— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 1, 2021
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