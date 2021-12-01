GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'in listesi belli oldu! Dennis Man, Ola Solbakken ve Andreas Skov Olsen...
Devre arasında takımı yapılacak takviyelerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kanat bölgesi için adaylarını belirledi. Sarı-kırmızılılarda Dennis Man ve Ola Solbakken liste başı olurken, 3. adayın ise Andreas Skov Olsen olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sağ kanatta Morutan ve Feghouli'yi değişmeli oynatan teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatya maçında Barış Alper'e şans verdi ancak istediği verimi yine alamadı. Sabah'ın haberine göre; Devre arasında bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listedeki diğer iki isim olan Dennis Man ve Ola Solbakken'le birebir aynı özellikleri taşıyan Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı. Cimbom, iki sene önce de Olsen'i kadrosuna katmak istemiş, ancak Bologna 6 milyon Euro bonservis bedeli ile işi bitirmişti. Danimarkalı futbolcunun genç ve solak olması, adını Man ve Solbakken'den bir adım öne çıkarıyor. Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı belirtildi.
ANDREAS SKOV OLSEN KİMDİR?
Nordsjaelland'ın altyapısından yetişen Olsen, Temmuz 2019'da transfer olduğu Bologna ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Hızlı, bitirici futbolu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta görev yaptı ancak sadece 2'sinde ilk 11'de yer aldı.
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