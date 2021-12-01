GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi.