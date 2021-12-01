GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı mağlup eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi forvetler olmasına karşın bu sıkıntıya çözüm üretilemedi. İşte o istatistikler ve detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Son olarak Yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Cimbom, ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol ulabildi. Bu sayı, Süper Ligdeki 10 takımdan daha az...
Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde Trabzonspor (14.7), Beşiktaş'ın (14.5) hemen ardında... Ama bu durum gol atmaya yaramıyor.
İŞTE ASLAN'IN HÜCUM İSTATİSTİKLERİ:
* Trabzonspor 206 şut atıp 29 gol bulurken, Galatasaray 203 şutta 19 gol atabildi.
* Sarı-kırmızılılar (84); Konyaspor (88) ve Adana Demirspor'dan (85) sonra Süper Ligin en fazla isabetsiz şut çeken takımı...
* Trabzonspor'un isabetsiz şut sayısı 67. Galatasaray'dan 18 tane daha az isabetsiz şut çekti.
* Galatasaray'ın engellenen şutu 54, Trabzonspor'un ise sadece 45.
* Galatasaray'ın en golcüleri 4 golle Mohamed, 3'er golle Cicaldau ve Kerem. Toplam 10 gol. Trabzonspor'da Bakasetas (7), Cornelius ve Nwakaeme (5'er gol) üçlüsü 17 gol attı.
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