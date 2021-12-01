03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı mağlup eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi forvetler olmasına karşın bu sıkıntıya çözüm üretilemedi. İşte o istatistikler ve detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

Fotomaç'ın haberine göre; Son olarak Yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Cimbom, ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol ulabildi. Bu sayı, Süper Ligdeki 10 takımdan daha az...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde Trabzonspor (14.7), Beşiktaş'ın (14.5) hemen ardında... Ama bu durum gol atmaya yaramıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

İŞTE ASLAN'IN HÜCUM İSTATİSTİKLERİ:

* Trabzonspor 206 şut atıp 29 gol bulurken, Galatasaray 203 şutta 19 gol atabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

* Sarı-kırmızılılar (84); Konyaspor (88) ve Adana Demirspor'dan (85) sonra Süper Ligin en fazla isabetsiz şut çeken takımı...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

* Trabzonspor'un isabetsiz şut sayısı 67. Galatasaray'dan 18 tane daha az isabetsiz şut çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

* Galatasaray'ın engellenen şutu 54, Trabzonspor'un ise sadece 45.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un gol sıkıntısı! 3 forvet var ama...

* Galatasaray'ın en golcüleri 4 golle Mohamed, 3'er golle Cicaldau ve Kerem. Toplam 10 gol. Trabzonspor'da Bakasetas (7), Cornelius ve Nwakaeme (5'er gol) üçlüsü 17 gol attı.

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