GALATASARAY HABERLERİ: van Aanholt ve Yedlin tepki çekti!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı van Aanholt ve Sacha Boey'in yerine oynayan Yedlin sarı-kırmızılılarda etkisiz ortalarıyla tepki çekti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın bekleri Yedlin ve van Aanholt'ın performansı taraftarların tepkisini çekmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Özellikle Yedlin eleştirilirken partneri de ondan aşağı kalmadı. Takımın değişmez isimleri olmalarına karşın iki oyuncu bu sezon henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Van Aanholt sezon başından beri 60 orta yaptı (Galatasaray'ın en çok orta yapan ismi). Sadece 17'si başarılı oldu. Yedlin de ise durum daha da vahim... ABD'li futbolcunun 34 ortasından sadece 8'i yerini buldu. Galatasaray'ın iki bekinin yaptığı 94 oranın sadece 25'i isabetli oldu. Van Aanholt 31 kornerde topun başına geçti. 20'sini rakibe attı.
GELİŞİNDEN BELLİYDİ
Galatasaray bile bile 'lades' dedi. Van Aanholt, son 5 sezonda sadece 10 asist yapabildi. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta 1504 dakika oynadı. 1 asisti var. 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi.
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