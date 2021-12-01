GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey belirsizliği devam ediyor!
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Sacha Boey, 9 Eylül'de oynanan Marsilya maçında sakatlanmıştı. Fransız bekin hala dönmemesi kafaları karıştırdı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Van Aanholt ve Yedlin'in performansları hayal kırıklığı yaratırken dönüşü dört gözle beklenen Sacha Boey'den de henüz haber yok. Fotomaç'ın haberine göre; Sakatlığı uzayan oyuncuyla ilgili ortaya atılan "yanlış tedavi" iddiasının gerçekliği tartışılmaya başlandı. 9 Eylül'de oynanan Marsilya maçında sakatlanan kas sakatlığı yaşayan Fransız oyuncunun iki aydır sahalardan uzak kalması kafaları karıştırdı.
SESSİZLİK SÜRÜYOR
27 Ekim'de Boey; "Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum" açıklamasını yaptı. Bir gün sonra kulüp doktoru Yener İnce, "Sahalara dönüş için belli bir zaman vermek çok daha zor" dedi. Ardından durumuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.
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