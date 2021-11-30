Marsilya'da Sampaoli Boubacar Kamara'nın biletini kesti! Galatasaray yenilgisi sonrası...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Fransız temsilcisinde teknik direktör Jorge Sampaoli'nin, yenilgi sonrası Boubacar Kamara'nın biletini kestiği öğrenildi. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.
NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 4-2'lik skorla kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Marsilya cephesinde ise bu mağlubiyetin yankıları ise devam ediyor.
Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Boubacar Kamara'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Kamara'nın basın toplantısını boykotetme kararının ardından ise okları üzerine çektiği aktarıldı.
2022 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcunun sözleşme uzatmak istemediği ve bu nedenle performansının iyice düştüğü iddia edildi.
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