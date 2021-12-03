04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın düzenleyeceği basın toplantısının saati değişti!

Burak Elmas’ın düzenleyeceği basın toplantısının saati değişti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 Giriş Tarihi: 03.12.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 4 Aralık Cumartesi günü yapacağı basın toplantısının saati 14.00'dan 12.00'a alındı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da düzenleneceği açıklanan basın toplantısının 12.00'a aldındığı belirtildi. | Son dakika Galatasaraya haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 4 Aralık Cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısının saati 12.00 olarak değiştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da düzenleneceği açıklanan basın toplantısının 12.00'a aldındığı kaydedildi.

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