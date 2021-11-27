GALATASARAY HABERLERİ: Namağlup lider Cimbom kasasını doldurdu!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray; 5 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar gösterdiği bu performansla kasasını da doldurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, 16 milyon euro'luk para ödülünün sahibi oldu. Devler Ligi'nde ön elemeden dönen Cimbom 350 bin euro yayın havuzundan gelir elde etmişti. Avrupa Ligi'nde iki elemeyi aşan ve gruplara kalan Cimbom, 3 milyon 630 bin euro kazandı. 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Aslan, 2 milyon 940 bin euro'yu da kasasına koydu. Grup ikinciliğini ve dolayısıyla playoff'u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1 milyon 50 bin euro'luk ödülü de garantiledi. Cimbom, grubu birinci bitirirse 1 milyon 100 bin euro liderlik ve 1 milyon 200 bin euro son 16'ya kalma primini de alacak. Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3 milyon 168 bin euro kazanmış durumda. Yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon euro'luk gelir gelecek.

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