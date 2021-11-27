GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor!

3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, kısa süre içerisinde kariyerinin zirvesine ulaştı. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da ilk 11'i kaptıktan sonra A Milli Takım'a kadar da yükseldi ve sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçen sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesine çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Bu yıl ilk 11'e yerleşen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla henüz kasım ayı bitmeden 24. karşılaşmasını oynadı. Marsilya maçında Feghouli'ye 'al da at' asisti yapan Kerem, toplamda 6 gol, 5 asistle takımını sırtlıyor. Milli takımda da 8 maça çıkan genç futbolcu 8 maçta 3 kez fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

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