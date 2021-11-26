26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor mesaisi!

G.Saray’da Yeni Malatyaspor mesaisi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Marsilya maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Marsilya maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Malatya'ya gidecek.

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