27 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Babel oyuna girdi golü attı! Bu sezon...

Babel oyuna girdi golü attı! Bu sezon...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı konuk ettiği maçta oyuna girer girmez gol atan Ryan Babel, bu sezon sarı-kırmızılı takım adına skor üreten 12. oyuncu oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Marsilya maçında 4. golü atan Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı takımda ağları havalandıran 12. oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu sezon Diagne, Mohamed, Halil, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Van Aanholt, Luyindama ve Boey'den sonra gol sevinci yaşadı.

Kerem parlamaya devam ediyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri
Aslan Türkiye’yi sırtladı! Ülke puanında son durum... Aslan Türkiye'yi sırtladı! Ülke puanında son durum...
Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör