GALATASARAY HABERLERİ: Babel oyuna girdi golü attı! Bu sezon...

3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, kısa süre içerisinde kariyerinin zirvesine ulaştı. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da ilk 11'i kaptıktan sonra A Milli Takım'a kadar da yükseldi ve sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)